В Москве трех посетительниц кафе изрезали осколками посуды

Драка произошла в одном из заведений на улице Грина

Мир

Трех посетительниц кафе на юго-западе Москвы изрезали осколками разбитой посуды, сообщает Рен ТВ.

Осколки пошли в ход во время драки, возникшей в одном из заведений на улице Грина.

О случившемся стало известно от очевидцев.

При этом в столичной полиции утверждают, что инцидент имел место быть, однако в результате никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.