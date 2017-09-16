http://7info.ru/news/world/v_moskve_treh_posetitelnic_kafe_izrezali_oskolkami_posudy/
В Москве трех посетительниц кафе изрезали осколками посуды
Мир 68
Трех посетительниц кафе на юго-западе Москвы изрезали осколками разбитой посуды, сообщает
Рен ТВ.
В Москве трех посетительниц кафе изрезали осколками посуды
Мир 68
Драка произошла в одном из заведений на улице Грина
Трех посетительниц кафе на юго-западе Москвы изрезали осколками разбитой посуды, сообщает
Осколки пошли в ход во время драки, возникшей в одном из заведений на улице Грина.
О случившемся стало известно от очевидцев.
При этом в столичной полиции утверждают, что инцидент имел место быть, однако в результате никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.