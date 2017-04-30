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http://7info.ru/news/world/v_moskve_razyskivajut_mashinu_jandekstaksi_v_kotoroj_ukrali_cheloveka/

В Москве разыскивают машину «Яндекс.Такси», в которой украли человека
Очевидцы сообщили, что у Курского вокзала неизвестные силой затолкали мужчину в багажник желтого автомобиля

Мир   60

Столичная полиция разыскивает автомобиль Ford Galaxy с госномером «317», в которой, возможно, увезли похищенного человека, пишут АН .

Очевидцы происшествия рассказали, что у Курского вокзала в Москве неизвестные затолкали мужчину в багажник автомобиля из «Яндекс.Такси» и скрылись в неизвестном направлении.

В столице объявлен план «перехват».