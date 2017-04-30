http://7info.ru/news/world/v_moskve_razyskivajut_mashinu_jandekstaksi_v_kotoroj_ukrali_cheloveka/
В Москве разыскивают машину «Яндекс.Такси», в которой украли человека
Мир 60
Столичная полиция разыскивает автомобиль Ford Galaxy с госномером «317», в которой, возможно, увезли похищенного человека, пишут
АН .
В Москве разыскивают машину «Яндекс.Такси», в которой украли человека
Мир 60
Очевидцы сообщили, что у Курского вокзала неизвестные силой затолкали мужчину в багажник желтого автомобиля
Столичная полиция разыскивает автомобиль Ford Galaxy с госномером «317», в которой, возможно, увезли похищенного человека, пишут
Очевидцы происшествия рассказали, что у Курского вокзала в Москве неизвестные затолкали мужчину в багажник автомобиля из «Яндекс.Такси» и скрылись в неизвестном направлении.
В столице объявлен план «перехват».