В Москве разыскивают машину «Яндекс.Такси», в которой украли человека

Очевидцы сообщили, что у Курского вокзала неизвестные силой затолкали мужчину в багажник желтого автомобиля

Мир

Столичная полиция разыскивает автомобиль Ford Galaxy с госномером «317», в которой, возможно, увезли похищенного человека, пишут АН .

Очевидцы происшествия рассказали, что у Курского вокзала в Москве неизвестные затолкали мужчину в багажник автомобиля из «Яндекс.Такси» и скрылись в неизвестном направлении.

В столице объявлен план «перехват».