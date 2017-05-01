В Москве 13-14 мая пройдет Auto Tuning Show 2017

В программе мероприятия –показы тюнингованных авто, экстремальное автошоу, а также конкурс Miss Tuning Show 2017

Мир

13-14 мая в московском выставочном центре «Сокольники» состоится выставка Auto Tuning Show 2017, пишет ВладТайм.

Гости мероприятия увидят креативные тюнингованные автомобили, смогут принять участие в обсуждениях и мастер-классах, на которых всем интересующимся расскажут о последних новинках в сфере тюнинга авто.

Ожидается, что мероприятие посетят многие известные в автомобильных кругах личности – автогонщики, тюнинг-дизайнеры.

Кроме того, запланировано проведение экстремального автошоу RTR Show of Masters, а также конкурса для прекрасных дам – Miss Tuning Show 2017. Победительница сможет оказаться на страницах календаря в будущем году.