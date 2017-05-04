В Люберцах сгорело шесть машин и пострадал человек

В настоящее время пожар в гаражах потушен

Мир

В подмосковных Люберцах в результате возгорания, начавшегося в гараже, уничтожено шесть машин, есть пострадавший, сообщает Подмосковье Сегодня.

Как только пожарная служба получила сигнал о возгорании, на место происшествия выехала бригада спасателей. Пожар потушен.

В настоящее время по факту пожара проводится проверка, направленная на установление причин и обстоятельств возгорания.