http://7info.ru/news/world/v_ljubercah_sgorelo_shest_mashin_i_postradal_chelovek/
В Люберцах сгорело шесть машин и пострадал человек
Мир 78
В подмосковных Люберцах в результате возгорания, начавшегося в гараже, уничтожено шесть машин, есть пострадавший, сообщает
Подмосковье Сегодня.
В Люберцах сгорело шесть машин и пострадал человек
Мир 78
В настоящее время пожар в гаражах потушен
В подмосковных Люберцах в результате возгорания, начавшегося в гараже, уничтожено шесть машин, есть пострадавший, сообщает
Как только пожарная служба получила сигнал о возгорании, на место происшествия выехала бригада спасателей. Пожар потушен.
В настоящее время по факту пожара проводится проверка, направленная на установление причин и обстоятельств возгорания.