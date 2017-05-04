http://7info.ru/news/world/v_lesu_ivanovskoj_oblasti_obnaruzhena_mumija_s_verevkoj_na_shee/
В лесу Ивановской области обнаружена «мумия» с веревкой на шее
Мир 162
В лесу у поселка Шуя Ивановской области обнаружен частично мумифицированный труп, пишет
iReactor.
В лесу Ивановской области обнаружена «мумия» с веревкой на шее
Мир 162
Частично мумифицированный труп мужчины обнаружила местная жительница
В лесу у поселка Шуя Ивановской области обнаружен частично мумифицированный труп, пишет
Тело мужчины, сидящего с веревкой на шее, обнаружила местная жительница, отправившаяся в лес за грибами. Судя по всему, труп находился в лесу довольно долго, так как голова начала мумифицировать.
На место происшествия прибыли полицейские. В ближайшее время им предстоит установить личность мертвого мужчины и выяснить обстоятельства его смерти. Найденное тело направлено на экспертизу.