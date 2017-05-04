В лесу Ивановской области обнаружена «мумия» с веревкой на шее

Частично мумифицированный труп мужчины обнаружила местная жительница

Мир

В лесу у поселка Шуя Ивановской области обнаружен частично мумифицированный труп, пишет iReactor.

Тело мужчины, сидящего с веревкой на шее, обнаружила местная жительница, отправившаяся в лес за грибами. Судя по всему, труп находился в лесу довольно долго, так как голова начала мумифицировать.

На место происшествия прибыли полицейские. В ближайшее время им предстоит установить личность мертвого мужчины и выяснить обстоятельства его смерти. Найденное тело направлено на экспертизу.