http://7info.ru/news/world/v_leningradskoj_oblasti_zloumyshlenniki_izbili_prodavca_i_obchistili_magazin/
В Ленинградской области злоумышленники избили продавца и обчистили магазин
Мир 107
В Кировском районе Ленинградской области злоумышленники ограбили магазин, работающий в ночную смену, сообщает
ВладТайм.
В Ленинградской области злоумышленники избили продавца и обчистили магазин
Мир 107
Добычей преступников стал сотовый телефон и 2000 рублей из кассы
В Кировском районе Ленинградской области злоумышленники ограбили магазин, работающий в ночную смену, сообщает
Неизвестные напали на 53-летнюю женщину-продавца, избили ее и обчистили кассу. Добычей преступников стал сотовый телефон продавца и 2000 рублей – все, что удалось наторговать к тому моменту.
В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленников.