В Ленинградской области злоумышленники избили продавца и обчистили магазин

Добычей преступников стал сотовый телефон и 2000 рублей из кассы

Мир

В Кировском районе Ленинградской области злоумышленники ограбили магазин, работающий в ночную смену, сообщает ВладТайм.

Неизвестные напали на 53-летнюю женщину-продавца, избили ее и обчистили кассу. Добычей преступников стал сотовый телефон продавца и 2000 рублей – все, что удалось наторговать к тому моменту.

В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленников.