В Костроме цыганка силой отобрала у девочки золотые сережки

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело

Мир

В Костроме 18-летняя цыганка обвиняется в ограблении 12-летней девочки и применении к ней насильственных действий, пишет портал k1news.ru.

Инцидент произошел в марте этого года. Цыганка встретила в подъезде жилого дома незнакомую девочку в красивых золотых сережках. Под предлогом того, что одна из них расстегнулась, злоумышленница предложила помощь девочке и попыталась «застегнуть» серьгу.

Девочка отказалась от помощи. Тогда цыганка прижала ее к стенке, силой отобрала сережки и скрылась.

Затем девушка сдала украшения стоимостью 5000 рублей в ломбард.

Как сообщили в областной прокуратуре, уголовное дело в отношении цыганки скоро передадут в суд. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.