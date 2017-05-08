В Китае придумали устройство для мести шумным соседям

Специальная «долбилка» уже вышла на китайский рынок и пользуется большим спросом

Мир

Китайцы разработали специальное электронное устройство, призванное мстить шумным соседям. Цена устройства невысока – от 50 до 80 юаней, пишут АН.

Интернет-пользователи уже прозвали устройство «долбилкой». Для активации приспособления достаточно приставить его к стене и запустить. Те, кто уже приобрел устройство, отмечают простоту его использования и эффективность – соседи стали вести себя намного тише.

«Долбилку» можно подключать и удаленно – достаточно установить на свой смартфон специальное приложение.

В случае успеха устройства на китайском рынке, можно ожидать поступления «долбилки» в продажу на территории России.

Фото: Актуальные новости