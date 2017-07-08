http://7info.ru/news/world/v_kirovskoj_oblasti_stolknulis_lada_granta_i_toyota_avensis_est_postradavshie_foto/
В Кировской области столкнулись «Lada Granta» и «Toyota Avensis»: есть пострадавшие (фото)
Мир 218
Вечером 7 июля в деревне Матвеево Вятскополянского района Кировской области произошло серьезное ДТП с участием автомобилей «Lada Granta» и «Toyota Avensis», сообщает
Репортеръ.
В Кировской области столкнулись «Lada Granta» и «Toyota Avensis»: есть пострадавшие (фото)
Мир 218
Авария произошла в деревне Матвеево Вятскополянского района
Вечером 7 июля в деревне Матвеево Вятскополянского района Кировской области произошло серьезное ДТП с участием автомобилей «Lada Granta» и «Toyota Avensis», сообщает
Столкновение произошло на грунтовой дороге. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения. Сообщается, что в аварии пострадали люди.
В ликвидации последствий ДТП участвовали 7 человек и три единицы техники.
Фото: ГУ МЧС по Кировской области