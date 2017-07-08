В Кировской области столкнулись «Lada Granta» и «Toyota Avensis»: есть пострадавшие (фото)

Авария произошла в деревне Матвеево Вятскополянского района

Мир

Вечером 7 июля в деревне Матвеево Вятскополянского района Кировской области произошло серьезное ДТП с участием автомобилей «Lada Granta» и «Toyota Avensis», сообщает Репортеръ.

Столкновение произошло на грунтовой дороге. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения. Сообщается, что в аварии пострадали люди.

В ликвидации последствий ДТП участвовали 7 человек и три единицы техники.

Фото: ГУ МЧС по Кировской области