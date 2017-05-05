В Кирове яму на дороге заботливо прикрыли ковром

Ранее кировские активисты засыпали дорожные ямы навозом

Мир

В сети появилась фотография ковра, прикрывающего яму на кировской дороге. Таким образом активисты пытаются привлечь внимание чиновников к качеству дорожного покрытия, пишет URA.ru.

Интернет-пользователи сразу же отреагировали на фото остроумными комментариями: «Это уют, ничего вы не понимаете! Что же тогда в Коврове происходит?!».

Подобную акцию кировские водители проводят уже не в первый раз. Ранее ямы на дорогах «латали» с помощью навоза, а месяц назад ковер постелили на дорогу в Нововятске. Правда, тогда в дело вмешалась полиция, и ковер пришлось убрать.

ФОТО: kirov-portal.ru