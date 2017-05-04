В Кирове из-под земли вырвался «вулкан» кипятка (видео)

Коммунальная авария чуть не уничтожила дорогую иномарку

Мир

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен настоящий вулкан кипятка, вырвавшийся на поверхность из канализационного люка. Коммунальная авария произошла в центре Кирова вечером 3 мая, пишет портал Девятка.ру.

Рядом с прорывом был припаркован автомобиль BMW. Его хозяин, автор видеозаписи, считает, что машина чудом осталась невредима.

«Мне начали звонить соседи и друзья. Я сразу же выбежал на улицу, но убрать машину не представилось возможным. Я отогнал ее только после того, как все перекрыли», – рассказывает кировчанин.

Причиной аварии стало плановое испытание теплосетей максимальной температурой, которое проводится коммунальными службами раз в пять лет.