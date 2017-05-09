http://7info.ru/news/world/v_kieve_policejskie_zaderzhali_uchastnika_bessmertnogo_polka/
В Киеве полицейские задержали участника «Бессмертного полка»
Мир 37
В Киеве полиция задержала участника «Бессмертного полка», шедшего с плакатом, украшенным георгиевской лентой. Об этом сообщают
Народные новости.
В Киеве полицейские задержали участника «Бессмертного полка»
Мир 37
Мужчина нес в руках плакат с надписью «Никто не забыт, ничто не забыто», украшенный георгиевской лентой
В Киеве полиция задержала участника «Бессмертного полка», шедшего с плакатом, украшенным георгиевской лентой. Об этом сообщают
Мужчина развернул транспарант с надписью «Никто не забыт, ничто не забыто» на фоне георгиевской ленты, после чего стражи порядка задержали его и доставили в районный отдел полиции.
Георгиевская лента является символом Победы. Ее ношение на Украине хоть и не запрещено, но особо не приветствуется.