В Киеве полицейские задержали участника «Бессмертного полка»

Мужчина нес в руках плакат с надписью «Никто не забыт, ничто не забыто», украшенный георгиевской лентой

Мир

В Киеве полиция задержала участника «Бессмертного полка», шедшего с плакатом, украшенным георгиевской лентой. Об этом сообщают Народные новости.

Мужчина развернул транспарант с надписью «Никто не забыт, ничто не забыто» на фоне георгиевской ленты, после чего стражи порядка задержали его и доставили в районный отдел полиции.

Георгиевская лента является символом Победы. Ее ношение на Украине хоть и не запрещено, но особо не приветствуется.