В Казани трамвай отрезал пальцы пешеходу

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте

Мир

В Советском районе города Казани произошло ДТП с участием пешехода и трамвая, пишет Казань 24.

Инцидент произошел утром 4 мая. Водитель трамвая совершил наезд на 56-летнего пешехода, в результате чего мужчина потерял три пальца руки, а также ушибся головой.

В ГИБДД сообщили, что пострадавший переходил дорогу в неположенном месте.