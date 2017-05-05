http://7info.ru/news/world/v_kazani_tramvaj_otrezal_palcy_peshehodu/
В Казани трамвай отрезал пальцы пешеходу
Мир 105
В Советском районе города Казани произошло ДТП с участием пешехода и трамвая, пишет
Казань 24.
В Казани трамвай отрезал пальцы пешеходу
Мир 105
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
В Советском районе города Казани произошло ДТП с участием пешехода и трамвая, пишет
Инцидент произошел утром 4 мая. Водитель трамвая совершил наезд на 56-летнего пешехода, в результате чего мужчина потерял три пальца руки, а также ушибся головой.
В ГИБДД сообщили, что пострадавший переходил дорогу в неположенном месте.