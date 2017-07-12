В Ивановской области утонул 17-летний подросток

Юноша нырял в воду на городском пляже Кинешмы, а затем пропал

Мир

На городском пляже в Кинешме Ивановской области утонул 17-летний парень, сообщает Версия.Инфо.

О трагическом инциденте журналистам рассказали в местном МЧС. По словам друзей пропавшего подростка, он хорошо знал водоем и решил понырять в воду. После очередного заплыва молодой человек исчез и больше не появлялся на суше.

Спасатели и водолазы делают все, чтобы найти тело утопленника, однако пока их усилия тщетны. По предварительной версии, молодой человек растратил все силы, наглотался воды, после чего потерял сознание и упал на дно.