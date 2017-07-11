В Иркутской области пропали восемь туристов из Ростова-на-Дону

Связи с тургруппой нет больше недели

Мир

В Иркутской области идут поиски туристической группы из Ростова-на-Дону, пропавшей во время совершения спортивно-водного похода VI категории сложности, сообщает РГ со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

По информации спасателей, ростовские туристы планировали совершить сплав по горным рекам на территории Иркутской области и Бурятии. На вертолете их забросили в верховья реки Онот, откуда они должны были перейти к реке Китой у склонов Восточных Саян. При этом группа не регистрировала свой маршрут в МЧС.

3 июля туристы обещали выйти на связь, однако этого не случилось.

За помощью к спасателям обратилась жена одного из участников экспедиции. Известно, что у туристов нет никаких средств связи, кроме мобильных телефонов.

Сейчас спасатели связываются с другими туристами, совершающими сплавы в районе маршрута ростовчан. На данный момент информации об их местонахождении не поступало.