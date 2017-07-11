В Хакасии 16 человек отравились тортами с сальмонеллезом

В числе заболевших – 12 детей

Мир

В поселке Шира Республики Хакасия зафиксирована вспышка сальмонеллеза. С 4 по 8 июля выявлено 16 заболевших, из них 12 – несовершеннолетние, пишет Хакасия-Информ со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Причиной тому стали некачественные кремовые пирожные и торты, произведенные одним из местных потребительских обществ. В кондитерском цехе предприятия были выявлены многочисленные нарушения, которые и привели к серьезным последствиям. В частности, кондитеры нарушали рецептуру, правила обработки яиц и условия хранения пищевого сырья.

Надзорное ведомство провело комплекс мер, направленных на установление объема опасных лакомств и их получателей. Решается вопрос о приостановлении деятельности кондитерского производства в судебном порядке.

Состояние пострадавших оценивается как средне тяжелое.