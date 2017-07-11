В Хакасии 16 человек отравились тортами с сальмонеллезом
Мир 63
В числе заболевших – 12 детей
В поселке Шира Республики Хакасия зафиксирована вспышка сальмонеллеза. С 4 по 8 июля выявлено 16 заболевших, из них 12 – несовершеннолетние, пишет
Причиной тому стали некачественные кремовые пирожные и торты, произведенные одним из местных потребительских обществ. В кондитерском цехе предприятия были выявлены многочисленные нарушения, которые и привели к серьезным последствиям. В частности, кондитеры нарушали рецептуру, правила обработки яиц и условия хранения пищевого сырья.
Надзорное ведомство провело комплекс мер, направленных на установление объема опасных лакомств и их получателей. Решается вопрос о приостановлении деятельности кондитерского производства в судебном порядке.
Состояние пострадавших оценивается как средне тяжелое.