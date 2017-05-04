В Грузии завелись комары-убийцы

Местным жителям и гостям страны рекомендуют быть осторожными во время пребывания на природе

Мир

В Грузии появились заразные комары, переносящие разные виды лихорадок, пишет Кавказ Пост со ссылкой на Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии.

Появление некоторых видов опасных комаров зафиксировано впервые за последние 60 лет. Так, грузинам и приезжим туристам угрожает комар Aedes aegypti, способный заразить укушенного человека лихорадками денге, чикунгуньии и жёлтой лихорадкой. Таких комаров можно определить по внешнему виду – на его тельце белые метки, а ножки полосатые.

Специалисты отмечают, что делается все возможное для предотвращения размножения опасных насекомых. Пока же местным жителям и гостям страны рекомендуют быть осторожными, отдыхая на природе или выполняя сельскохозяйственные работы.