В городах-участниках ЧМ-2018 прогнозируют небывалый рост цен

Скачок инфляции будет спровоцирован возросшим потребительским спросом

Мир

В Центробанке заявили, что в регионах, принимающих игры Чемпионата мира по футболу в 2018 году, может произойти серьезное повышение цен. Об этом пишет Life.ru.

Скачок инфляции в одиннадцати регионах, где запланировано проведение футбольных матчей, будет спровоцирован, прежде всего, возросшим потребительским спросом из-за прибытия большого числа болельщиков и туристов, считают в ведомстве.

Отмечается, что рост цен станет временным явлением.

Напомним, следующим летом Россия впервые примет на своей территории участников и гостей Чемпионата мира по футболу. Игры пройдут на стадионах двух столиц, а также в Нижнем Новгороде, Казани, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Саранске, Самаре, Екатеринбурге и Сочи.