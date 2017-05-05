В Германии найдены останки 20 советских солдат, штурмовавших Берлин

В Минобороны РФ ведется работа по установлению личностей военнослужащих

Мир

Под Берлином обнаружены останки 20-ти советских военнослужащих, участвовавших в Берлинской наступательной операции весной 1945 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«В ходе поисковых работ в 2 км восточнее Зееловских высот обнаружены останки 20 советских военнослужащих, погибших, по предварительным данным, в апреле 1945 года в ходе Берлинской операции в последние дни Великой Отечественной войны. В настоящее время ведутся работы по эксгумации, 8 мая они будут завершены», – уточняют в ведомстве.

В настоящее время ведется работа по установлению имен найденных солдат. На месте обнаружения останков состоится торжественно-траурное мероприятие.

Сражение на Зееловских высотах под Берлином продолжалось с 16 по 19 апреля 1945 года. Советские войска под командованием Г.К. Жукова взяли неприступный бастион гитлеровских войск, заплатив при этом немалую цену. По разным данным, на Зееловских высотах погибло 33 тысячи солдат и офицеров Красной Армии.