В Екатеринбурге грабитель с ножом обчистил офис микрозаймов

На текущей неделе это уже второй случай нападения на микрофинансовые конторы

Мир

Вечером 17 ноября на офис «Деньги сразу», расположенный недалеко от железнодорожного вокзала, было совершено вооруженное нападение, сообщает Вечерний Екатеринбург.

Мужчина, вооруженный ножом, ворвался в павильон и ограбил его. Злоумышленнику удалось скрыться до приезда полиции.

Сколько денег успел забрать налетчик, не сообщается.

На месте происшествия работают полицейские.

Отметим, что на этой неделе это уже второй случай нападения на микрофинансовые конторы. В понедельник неизвестный в маске напал на киоск «Росденьги», ограбил его и скрылся.

Фото: Veroyatno.com