http://7info.ru/news/world/v_ekaterinburge_grabitel_s_nozhom_obchistil_ofis_mikrozajmov/
В Екатеринбурге грабитель с ножом обчистил офис микрозаймов
Мир 376
Вечером 17 ноября на офис «Деньги сразу», расположенный недалеко от железнодорожного вокзала, было совершено вооруженное нападение, сообщает
Вечерний Екатеринбург.
В Екатеринбурге грабитель с ножом обчистил офис микрозаймов
Мир 376
На текущей неделе это уже второй случай нападения на микрофинансовые конторы
Вечером 17 ноября на офис «Деньги сразу», расположенный недалеко от железнодорожного вокзала, было совершено вооруженное нападение, сообщает
Мужчина, вооруженный ножом, ворвался в павильон и ограбил его. Злоумышленнику удалось скрыться до приезда полиции.
Сколько денег успел забрать налетчик, не сообщается.
На месте происшествия работают полицейские.
Отметим, что на этой неделе это уже второй случай нападения на микрофинансовые конторы. В понедельник неизвестный в маске напал на киоск «Росденьги», ограбил его и скрылся.
Фото: Veroyatno.com