В Благовещенске местный житель продает десятирублевку за 5,5 миллионов рублей

При этом, по оценкам знатоков нумизматики, подобная купюра стоит не больше тысячи рублей

Мир

Житель Амурской области продает обычную десятирублевую купюру за 5,5 миллионов рублей, сообщает VSЁ42.ru. Объявление о продаже выложено на одном из популярных сайтов.

В описании предприимчивый продавец обращает внимание на уникальность купюры. Дело в особом серийном номере банкноты – НВ 2221222. Денежные знаки с так называемыми «зеркальными» номерами действительно оцениваются коллекционерами дороже своего номинала. Правда, применительно к данной купюре цена завышена во много раз.

Автор объявления объясняет многомиллионную цену на «десятку» тем, что это крайне редкая купюра, приносящая счастье и благополучие.

«Десятки выведены из производства, а эта еще и своего рода талисман-помощник! Поможет бизнесу, продвижению поставленного дела и плана», – убеждает потенциальных покупателей продавец банкноты.