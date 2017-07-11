В Барнауле «Приора» столкнулась с грузовиком: пострадал 5-летний ребенок

Легковой автомобиль не уступил дорогу грузовому

Мир

Рано утром 11 июля на проспекте Калинина в Барнауле произошло ДТП, в котором пострадал маленький ребенок. Об этом сообщает Алтайская правда со ссылкой на городское управление ГИБДД.

Установлено, что автомобиль «Лада Приора» под управлением 48-летнего водителя, находясь на второстепенной дороге, не уступил проезд грузовику Hino Ranger, двигавшемуся по главной.

В результате столкновения легковушка получила серьезные механические повреждения. Пострадал и пассажир – ребенок 2002 года рождения. Медицинская помощь ему была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

Сотрудники дорожной полиции разбираются в обстоятельствах ДТП.

Фото: Анатолий Хворов