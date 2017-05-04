http://7info.ru/news/world/v_armenii_vpervye_v_istorii_u_zhenschiny_rodilos_srazu_pjat_detej/
В Армении впервые в истории у женщины родилось сразу пять детей
Мир 229
Жительница Армении Лусине Погосян в один миг стала многодетной матерью, родив сразу пятерых близнецов, сообщает
канал «Мир 24» .
В Армении впервые в истории у женщины родилось сразу пять детей
Мир 229
Четверо дочек и один сыночек появились на свет здоровыми, но с маленьким весом
Жительница Армении Лусине Погосян в один миг стала многодетной матерью, родив сразу пятерых близнецов, сообщает
Четверо дочек и один сыночек появились на свет здоровыми, но с маленьким весом. Самый крупный из новорожденных весит меньше 900 граммов.
Сейчас близнецы находятся под чутким наблюдением врачей, поскольку за ними нужен серьезный уход. Дети пробудут в больнице около месяца, чтобы набрать вес и окрепнуть.
Счастливые родители уже придумали имена для всех пятерых детей, но пока не успели распределить их между новорожденными крохами.