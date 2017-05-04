В Армении впервые в истории у женщины родилось сразу пять детей

Четверо дочек и один сыночек появились на свет здоровыми, но с маленьким весом

Мир

Жительница Армении Лусине Погосян в один миг стала многодетной матерью, родив сразу пятерых близнецов, сообщает канал «Мир 24» .

Четверо дочек и один сыночек появились на свет здоровыми, но с маленьким весом. Самый крупный из новорожденных весит меньше 900 граммов.

Сейчас близнецы находятся под чутким наблюдением врачей, поскольку за ними нужен серьезный уход. Дети пробудут в больнице около месяца, чтобы набрать вес и окрепнуть.

Счастливые родители уже придумали имена для всех пятерых детей, но пока не успели распределить их между новорожденными крохами.