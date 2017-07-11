В Архангельске пройдет первый гастрономический фестиваль #ПРО_ЕДУ

Участники мероприятия смогут посетить лучшие рестораны и кафе города, попробовать блюда от известных шеф-поваров и принять участие в бесплатных мастер-классах

Мир

В ближайшую пятницу, 14 июля, в Архангельске начнется первый гастрономический фестиваль, сообщает сайт 29.ru.

По замыслу организаторов мероприятия, получившего название #ПРО_ЕДУ, жители и гости столицы Поморья смогут посетить лучшие кафе и рестораны, отведать коронные блюда известных шеф-поваров, а затем принять участие в народном голосовании за лучшее угощение.

Знакомство с кулинарными шедеврами архангельских поваров будет проходить в формате дегустационных туров. Кроме того, предполагается ряд бесплатных мастер-классов и проведение конкурса видеоблогов.

Итоги фестиваля будут подведены 29 июля у торгового центра «МЕТРО». Вход на праздник свободный.