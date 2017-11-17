Ушел в магазин и не вернулся: молодого парня нашли мертвым на кладбище в Ленобласти

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах загадочной смерти 22-летнего жителя Гатчины

Мир

В Гатчине правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах загадочной смерти 22-летнего местного жителя, сообщает Регион Онлайн.

Три дня назад молодой человек ушел из дома в магазин, и с тех пор его никто не видел. Обеспокоенная мать пропавшего обратилась в полицию.

В результате его тело было обнаружено на кладбище, расположенном недалеко от дома. Следов борьбы и насилия на нем обнаружено не было.

Что стало причиной смерти молодого мужчины, покажет экспертиза. Отмечается, что погибший долгое время наблюдался у психиатра.