http://7info.ru/news/world/ushel_v_magazin_i_ne_vernulsja_molodogo_parnja_nashli_mertvym_na_kladbische_v_lenoblasti/
Ушел в магазин и не вернулся: молодого парня нашли мертвым на кладбище в Ленобласти
Мир 255
В Гатчине правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах загадочной смерти 22-летнего местного жителя, сообщает
Регион Онлайн.
Ушел в магазин и не вернулся: молодого парня нашли мертвым на кладбище в Ленобласти
Мир 255
Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах загадочной смерти 22-летнего жителя Гатчины
В Гатчине правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах загадочной смерти 22-летнего местного жителя, сообщает
Три дня назад молодой человек ушел из дома в магазин, и с тех пор его никто не видел. Обеспокоенная мать пропавшего обратилась в полицию.
В результате его тело было обнаружено на кладбище, расположенном недалеко от дома. Следов борьбы и насилия на нем обнаружено не было.
Что стало причиной смерти молодого мужчины, покажет экспертиза. Отмечается, что погибший долгое время наблюдался у психиатра.