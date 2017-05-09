United Airlines отправили пассажирку вместо Парижа в Сан-Франциско

Авиакомпания принесла извинения француженке, пострадавшей от невнимательности работников аэропорта, и оплатила пребывание в гостинице и перелет до дома

Мир

Гражданка Франции должна была вылететь из аэропорта штата Нью-Джерси в Париж, однако оказалась на другом конце США – в Сан-Франциско, сообщает ИА REGNUM.

Как выяснилось, женщина не знает английского, поэтому не придала значения объявлению о смене посадочного выхода. Сотрудники аэропорта также не обратили внимания на билет пассажирки, в котором пунктом прибытия значился Париж. Француженку без проблем пропустили на борт самолета, а также предоставили свободное кресло, так как ее место оказалось занято.

Ошибка персонала аэропорта обнаружилась только по прибытию в Сан-Франциско. Авиакомпания United Airlines принесла извинения француженке и оплатила пребывание в гостинице и перелет до Парижа. В итоге путь до дома занял у женщины не 7 часов, а больше суток.