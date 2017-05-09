Ученые узнали, как сделать фильм идеальным

Теперь спрогнозировать успех блокбастера можно уже на этапе создания картины

Мир

Ученые рассказали о разработке модели идеального фильма, сообщает ВладТайм . По мнению экспертов, их открытие способно прогнозировать успех или провал кинокартины уже на этапе ее создания.

Исследование опиралось на анализ показаний, полученных через специальные датчики, закрепленные на головах зрителей. Информация о реакциях головного мозга испытуемых на различные режиссерские «штучки» и стала основой для далекоидущих выводов. Ученые определили, что именно вызывает у зрителей максимальное удовлетворение при просмотре кинокартины.

Эксперты считают, что результаты исследования смогут значительно повлиять повышение интереса аудитории к создаваемым фильмам.