Ученые рассказали о разработке модели идеального фильма, сообщает ВладТайм. По мнению экспертов, их открытие способно прогнозировать успех или провал кинокартины уже на этапе ее создания.
Исследование опиралось на анализ показаний, полученных через специальные датчики, закрепленные на головах зрителей. Информация о реакциях головного мозга испытуемых на различные режиссерские «штучки» и стала основой для далекоидущих выводов. Ученые определили, что именно вызывает у зрителей максимальное удовлетворение при просмотре кинокартины.
Эксперты считают, что результаты исследования смогут значительно повлиять повышение интереса аудитории к создаваемым фильмам.