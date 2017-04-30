http://7info.ru/news/world/uchenye_rasskazali_pochemu_nado_chistit_zuby_posle_upotreblenija_izjuma/
Ученые рассказали, почему надо чистить зубы после употребления изюма
Мир 125
Известное восточное лакомство – сушеный виноград, или изюм, – может принести организму не только пользу, но и вред, пишут
АН .
Ученые рассказали, почему надо чистить зубы после употребления изюма
Мир 125
Сушеный виноград имеет как полезные, так и вредные свойства
Известное восточное лакомство – сушеный виноград, или изюм, – может принести организму не только пользу, но и вред, пишут
Изюм положительно влияет на работу головного мозга и центральной нервной системы. Благодаря этому у человека, употребляющего изюм, возрастает быстрота реакции, развиваются память и мышление.
Беременным женщинам изюм помогает пережить токсикоз, а кормящим мамам следует есть сушеный виноград для того, чтобы грудное молоко было более калорийным и полезным для ребенка.
Среди опасных сторон употребления изюма – вероятность нарушения зубной эмали. Поэтому ученые советуют чистить зубы после употребления в пищу этого лакомства.