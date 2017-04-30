Ученые рассказали, почему надо чистить зубы после употребления изюма

Сушеный виноград имеет как полезные, так и вредные свойства

Мир

Известное восточное лакомство – сушеный виноград, или изюм, – может принести организму не только пользу, но и вред, пишут АН .

Изюм положительно влияет на работу головного мозга и центральной нервной системы. Благодаря этому у человека, употребляющего изюм, возрастает быстрота реакции, развиваются память и мышление.

Беременным женщинам изюм помогает пережить токсикоз, а кормящим мамам следует есть сушеный виноград для того, чтобы грудное молоко было более калорийным и полезным для ребенка.

Среди опасных сторон употребления изюма – вероятность нарушения зубной эмали. Поэтому ученые советуют чистить зубы после употребления в пищу этого лакомства.