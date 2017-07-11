Ученые рассказали о смертельном вреде отдыха

Оказывается, «пассивный» отдых на пляже приводит к обострению хронических болезней и безвозвратно снижает умственные способности

Мир

Немецкие ученые считают, что продолжительный отдых может стать вредным для здоровья и жизнедеятельности человека, пишет РенТВ.

Оказывается, даже двухнедельное «ничегонеделанье» где-нибудь на морском берегу может нанести организму серьезный вред. Кроме потери мышечной массы и приобретения жировых отложений, «пассивный» отдых способен спровоцировать обострение хронических болезней вплоть до преждевременной смерти.

При этом начинают атрофироваться мозговые клетки. Конечно, восстановить интеллектуальные способности можно, но не в полной мере.

Ученые сообщили и другой, не менее поражающий вывод: по их данным, продолжительный сон (более 9 часов) также пагубно влияет на здоровье человека.