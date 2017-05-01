Ученые работают над созданием куклы-робота для секса

В проект требуется вложить около 30 миллионов долларов

Мир

Зарубежные ученые рассказали о разработках куклы-робота для секса и не только, пишут АН.

Специалисты заверяют, что кукла никогда не откажет своему владельцу, а в нужных случаях даже сможет поддержать разговор, так как наделена собственным мировоззрением.

Кукла-робот будет знать около 20 поз в сексе, кроме того, в ней будут запрограммированы не только традиционные виды сексуальных утех. Ученые планируют, что в будущем такая секс-машина сможет полностью заменить мужчинам женщин.

На разработку секс-машины нового поколения будет потрачено около 30 миллионов долларов. В продажу секс-робот поступит в конце 2017 – начале 2018 года и будет стоить порядка 15 тысяч долларов.