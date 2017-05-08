Ученые назвали привычки, старящие женщин на 10 лет

Оказывается, дамы зачастую совершают ряд серьезных ошибок, приводящих к ухудшению внешних данных

Мир

Ученые рассказали о женских привычках, способных состарить женщину лет на десять, пишут Аргументы недели.

Оказывается, ни в коем случае нельзя забывать о снятии макияжа, а также сильно тереть глаза – могут появиться морщины, а ресницы станут ломкими. При сушке волос феном его следует держать на удаленном расстоянии. Кроме того, не нужно часто затягивать волосы в тугой хвост – так они становятся хрупкими и быстрее выпадают.

Рекомендации в питании для женщин, желающих сохранить молодость и красоту, сводятся к следующему: не перекусывать шоколадом и печеньем и обязательно употреблять в пищу блюда, богатые жирами, – это помогает коже оставаться молодой и упругой. А фруктовые соки лучше и вовсе убрать из рациона, заменив их овощными.

Самый удивительный совет от специалистов – не морщить лицо при подъеме тяжестей. Оказывается, от этого могут появляться мимические морщины.