У жительницы Великобритании в ухе завелся паук

Женщина обратилась к врачу с жалобами на опухший слуховой канал и покраснение лица

Мир

У 38-летней британки в ухе поселился паук, пишет Life.ru.

Женщина обратилась к врачу с жалобами на опухший слуховой канал и покраснение лица. По словам пациентки, в ее ухе постоянно что-то шевелилось, отчего становилось не по себе.

Установить причину болезненных ощущений удалось после нескольких осмотров, проведенных медсестрой и врачом. Именно доктор и обнаружил в ухе пациентки живого паука. Достать насекомое удалось с помощью нескольких капель масла, залитых внутрь уха.

Теперь из-за неприятного инцидента женщина боится ложиться спать и всегда проверяет подушку на наличие насекомых.