ТВ-аудитория сочинской «Формулы-1» минимальна – эксперты

В 2017 году этап «Формулы-1» в Сочи посмотрели менее 350 тысяч телезрителей

Мир

В 2017 году телеаудитория гонки чемпионата «Формулы-1» в Сочи достигла исторического минимума с 2014 года и составила порядка 346,6 тыс. человек, сообщает ИА RNS со ссылкой на телеизмерительную компанию Mediascope.

С 2014 года, то есть за всю историю ТВ-трансляции Гран-при России, количество посмотревших ее телезрителей снизилось более чем в два раза. Тогда гонкой заинтересовалось более 834 тысячи человек.

Отмечается, что резкое уменьшение аудитории российского этапа «Формулы-1» зафиксировано после того, как его телетрансляция была перенесена с канала «Россия-2» на «Матч ТВ».

Напомним, Гран-при России 2017 года состоялся 30 апреля в Сочи. Лучшим на трассе стал финн Валттери Боттас, представитель Mercedes. Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят оказался на 12-м месте.