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http://7info.ru/news/world/troe_kitajskih_rabochih_pogibli_pri_obrushenii_strojki/

Трое китайских рабочих погибли при обрушении стройки
Еще пятеро человек ранены

Мир   121

Трагический инцидент произошел вчера в китайской провинции Юньнань. Из-за обрушившейся строительной конструкции погибло трое рабочих, еще пятеро травмированы. Об этом пишут РИА Новости.

В настоящее время выясняется причина случившегося. Известно, что произошло обрушение стальной конструкции для предупреждения схода горных пород.