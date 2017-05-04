Трое китайских рабочих погибли при обрушении стройки

Еще пятеро человек ранены

Мир

Трагический инцидент произошел вчера в китайской провинции Юньнань. Из-за обрушившейся строительной конструкции погибло трое рабочих, еще пятеро травмированы. Об этом пишут РИА Новости.

В настоящее время выясняется причина случившегося. Известно, что произошло обрушение стальной конструкции для предупреждения схода горных пород.