http://7info.ru/news/world/troe_kitajskih_rabochih_pogibli_pri_obrushenii_strojki/
Трое китайских рабочих погибли при обрушении стройки
Мир 121
Трагический инцидент произошел вчера в китайской провинции Юньнань. Из-за обрушившейся строительной конструкции погибло трое рабочих, еще пятеро травмированы. Об этом пишут
РИА Новости.
Трое китайских рабочих погибли при обрушении стройки
Мир 121
Еще пятеро человек ранены
Трагический инцидент произошел вчера в китайской провинции Юньнань. Из-за обрушившейся строительной конструкции погибло трое рабочих, еще пятеро травмированы. Об этом пишут
В настоящее время выясняется причина случившегося. Известно, что произошло обрушение стальной конструкции для предупреждения схода горных пород.