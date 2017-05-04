Телефонный вирус украл 14 тысяч рублей с банковской карты кировчанки

Правоохранительными органами установлено, что вирус проник в мобильное устройство из-за вредоносного программного обеспечения

Мир

В полицию обратилась 25-летняя жительница Кирова, сообщившая, что с ее банковской карты пропало 14 тысяч рублей, пишет Репортеръ.

Правоохранители установили, что деньги списались в результате мошеннических действий через специальное вирусное программное обеспечение. «Такая вредоносная программа проникает в смартфоны на операционной системе Android, когда хозяин телефона проходит по незащищенным ссылкам, которые рассылают мошенники», – сообщили в региональном УМВД.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере компьютерной информации, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.