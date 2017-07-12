Тамбовские историки создадут свою Википедию

Краеведы планируют выпустить в электронном виде доработанную «Тамбовскую энциклопедию»

Мир

В Тамбове появится своя собственная версия Википедии, посвященная истории региона, пишет Онлайн Тамбов.

В основу электронного издания ляжет печатный многотомник «Тамбовская энциклопедия». Историки доработают и исправят часть напечатанной в ней информации, а затем выложат ее в Сеть.

При этом работать с электронной базой можно будет по принципу Википедии – для пользователей будет доступна возможность редактирования и внесения новых сведений. Вся публикуемая информация будет проходить проверку научными редакторами.

Возможно, уже в течение 2017 года электронная Тамбовская Википедия станет доступна для посетителей областной библиотеки имени А.С. Пушкина.

Фото: tambovlib.ru