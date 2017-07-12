Стресс у детей приводит к изменениям в работе мозга – ученые

Оказывается, постоянный стресс в детском возрасте может сказаться на успеваемости, а во взрослой жизни способен спровоцировать серьезные болезни

Мир

Американские ученые заявили, что нахождение ребенка в постоянных стрессовых ситуациях может привести к изменениям в работе мозга, пишет Правда.ру.

Оказывается, постоянный стресс в детском возрасте способен сказаться на успеваемости, а во взрослой жизни и вовсе спровоцировать серьезные болезни. При этом науке пока не известны методы воздействия на опасные стрессовые мутации головного мозга.

Неизвестно ученым и сколько именно детей находится в группе риска. При этом отмечается, что каждый четвертый американец к 16-летнему возрасту переживал минимум одну психологическую травму, нанесенную родными или сверстниками.