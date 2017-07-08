http://7info.ru/news/world/strashnoe_dtp_v_udmurtii_uneslo_zhizn_47-letnej_avtoledi_foto/
Страшное ДТП в Удмуртии унесло жизнь 47-летней автоледи (фото)
Мир 1209
8 июля около 17 часов вечера на Воткинском тракте в Удмуртии произошло смертельное ДТП, сообщает
Газета DAILY.
Страшное ДТП в Удмуртии унесло жизнь 47-летней автоледи (фото)
Мир 1209
Авария произошла на Воткинском тракте около 17 часов вечера
8 июля около 17 часов вечера на Воткинском тракте в Удмуртии произошло смертельное ДТП, сообщает
Автомобиль «Hyundai Solaris» по невыясненным пока причинам врезался в грузовик. От удара оба транспортных средства улетели в кювет.
В результате столкновения погибла 47-летняя женщина-водитель иномарки. Ее супруг и 15-летний сын получили травмы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагического инцидента.