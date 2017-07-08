Страшное ДТП в Удмуртии унесло жизнь 47-летней автоледи (фото)

Авария произошла на Воткинском тракте около 17 часов вечера

Мир

8 июля около 17 часов вечера на Воткинском тракте в Удмуртии произошло смертельное ДТП, сообщает Газета DAILY.

Автомобиль «Hyundai Solaris» по невыясненным пока причинам врезался в грузовик. От удара оба транспортных средства улетели в кювет.

В результате столкновения погибла 47-летняя женщина-водитель иномарки. Ее супруг и 15-летний сын получили травмы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагического инцидента.