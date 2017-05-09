Стало известно, что чувствует человек перед смертью

Выводы ученых опираются на исследование группы людей в возрасте старше 65 лет

Мир

Ученые рассказали, какие чувства посещают человека перед наступлением смерти, пишет Политика сегодня.

В исследовании участвовали люди в возрасте старше 65 лет. С помощью специального тестирования специалисты смогли установить эмоциональные и когнитивные особенности состояния человека, который скоро умрет. Анализ полученных данных доказал гипотезу о том, что человек подсознательно ощущает скорое приближение смерти и начинает готовиться к этому.

Ученые отмечают, что ощущение приближающейся кончины люди начинают испытывать примерно за год до смерти, из-за чего впадают в апатию и депрессию. Так грустное состояние готовит человека к концу жизненного пути.