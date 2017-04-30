Специалисты рассказали, от чего зависит размер женской груди и как его скорректировать

Как выяснилось, на размер женских форм влияет генетическая предрасположенность и гормональный фон в стадии полового созревания

Мир

Ученые рассказали, какие факторы влияют на размер женской груди и опровергли распространенные способы ее коррекции без пластической операции, пишут АН .

Оказывается, никакие особенности питания или специальные физические упражнения не могут кардинально сказаться на форме женской груди. Употребление капусты, зелени и сои, растирание груди специальными маслами и даже массаж не способны скорректировать бюст в желаемую сторону. Причиной тому – заложенные природой гены, а также особенности гормонального развития девушки в период полового созревания.

Таким образом, заключают ученые, значительные корректировки размеров и форм женской груди возможны только с помощью хирургических вмешательств.