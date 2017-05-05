Создана чудо-таблетка, заменяющая занятия спортом

Ученые из США разработали специальную таблетку, которая может заменить человеку занятия спортом

Мир

Ученые из США разработали специальную таблетку, которая может заменить человеку занятия спортом, пишут Народные новости.

Исследование ученых опиралось на изучение химических процессов, происходящих в организме человека во время физических нагрузок. Используя полученные данные, эксперты создали чудо-таблетку, в состав которой входят вещества, вырабатываемые человеком при занятиях спортом.

Новое средство повышает выносливость, поэтому подойдет ленивым людям, имеющим проблемы с сосудами, а также тем, кто по состоянию здоровья не может активно заниматься спортом.