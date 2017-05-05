Ученые из США разработали специальную таблетку, которая может заменить человеку занятия спортом, пишут Народные новости.
Исследование ученых опиралось на изучение химических процессов, происходящих в организме человека во время физических нагрузок. Используя полученные данные, эксперты создали чудо-таблетку, в состав которой входят вещества, вырабатываемые человеком при занятиях спортом.
Новое средство повышает выносливость, поэтому подойдет ленивым людям, имеющим проблемы с сосудами, а также тем, кто по состоянию здоровья не может активно заниматься спортом.