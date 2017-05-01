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http://7info.ru/news/world/som-gigant_vyzval_shok_u_zhitelej_penzenskoj_oblasti/

Сом-гигант вызвал шок у жителей Пензенской области
Огромную рыбу нашли на берегу одного из водоемов Кузнецкого района

Мир   134

В социальной сети «ВКонтакте» жители Пензенской области активно обсуждают фотографии огромного сома, обнаруженного на берегу пруда в селе Евлашево, пишет Пенза-Взгляд.

30 апреля рыба внушительных размеров оказалась выброшенной на берег пруда, где ее увидели и сфотографировали местные жители.

Интернет-пользователи называют найденного сома «чудо-рыбой», а многие теперь опасаются купаться в пензенских водоемах.

Фото: https://vk.com/podslushanokuzneck

 

 