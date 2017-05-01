Сом-гигант вызвал шок у жителей Пензенской области

Огромную рыбу нашли на берегу одного из водоемов Кузнецкого района

Мир

В социальной сети «ВКонтакте» жители Пензенской области активно обсуждают фотографии огромного сома, обнаруженного на берегу пруда в селе Евлашево, пишет Пенза-Взгляд.

30 апреля рыба внушительных размеров оказалась выброшенной на берег пруда, где ее увидели и сфотографировали местные жители.

Интернет-пользователи называют найденного сома «чудо-рыбой», а многие теперь опасаются купаться в пензенских водоемах.