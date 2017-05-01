http://7info.ru/news/world/som-gigant_vyzval_shok_u_zhitelej_penzenskoj_oblasti/
Сом-гигант вызвал шок у жителей Пензенской области
Мир 134
В социальной сети «ВКонтакте» жители Пензенской области активно обсуждают фотографии огромного сома, обнаруженного на берегу пруда в селе Евлашево, пишет
Пенза-Взгляд.
Фото:
https://vk.com/podslushanokuzneck
Сом-гигант вызвал шок у жителей Пензенской области
Мир 134
Огромную рыбу нашли на берегу одного из водоемов Кузнецкого района
В социальной сети «ВКонтакте» жители Пензенской области активно обсуждают фотографии огромного сома, обнаруженного на берегу пруда в селе Евлашево, пишет
30 апреля рыба внушительных размеров оказалась выброшенной на берег пруда, где ее увидели и сфотографировали местные жители.
Интернет-пользователи называют найденного сома «чудо-рыбой», а многие теперь опасаются купаться в пензенских водоемах.
Фото: