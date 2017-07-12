Смертельный прыжок: на Камчатке погиб мужчина, отдыхавший в аквапарке

39-летний житель Петропавловска-Камчатского прыгнул с бортика бассейна и сильно ударился головой

Мир

На Камчатке скончался 39-летний мужчина, ударившийся головой при прыжке с бортика бассейна в аквапарке «Чудо-остров», сообщает Байкал 24.

Трагический инцидент случился еще 7 июля. Несмотря на усилия врачей, спустя четыре дня пострадавший умер в больнице.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.