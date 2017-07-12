http://7info.ru/news/world/smertelnyj_pryzhok_na_kamchatke_pogib_muzhchina_otdyhavshij_v_akvaparke/
Смертельный прыжок: на Камчатке погиб мужчина, отдыхавший в аквапарке
Мир 47
На Камчатке скончался 39-летний мужчина, ударившийся головой при прыжке с бортика бассейна в аквапарке «Чудо-остров», сообщает
Байкал 24.
Смертельный прыжок: на Камчатке погиб мужчина, отдыхавший в аквапарке
Мир 47
39-летний житель Петропавловска-Камчатского прыгнул с бортика бассейна и сильно ударился головой
На Камчатке скончался 39-летний мужчина, ударившийся головой при прыжке с бортика бассейна в аквапарке «Чудо-остров», сообщает
Трагический инцидент случился еще 7 июля. Несмотря на усилия врачей, спустя четыре дня пострадавший умер в больнице.
В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.