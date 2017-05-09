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http://7info.ru/news/world/smertelnoe_dtp_s_avtomobilem_nissan_tiida_proizoshlo_v_ivanovskoj_oblasti/

Смертельное ДТП с автомобилем Nissan Tiida произошло в Ивановской области
Водитель иномарки не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части

Мир   191

В Шуйском районе Ивановской области произошло ДТП, унесшее жизнь водителя автомобиля Nissan Tiida, сообщает Газета DAILY.

Мужчина не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части. В итоге автомобиль перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.

Правоохранительными органами проводится проверка по факту ДТП.