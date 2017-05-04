Сбитого лосенка пытаются спасти в Перми

Детеныш лося выскочил на проезжую часть и попал под колеса авто

Мир

Ночью 4 мая в Перми водитель сбил выскочившего на дорогу лосенка, пишут Новости Перми .

Мужчина не покинул место происшествия, а оперативно вызвал полицию. Место аварии было ограждено. Всю ночь сбитое животное охраняла неравнодушная пермячка. У лосенка сломана задняя правая нога. Решается вопрос о его транспортировке в ветклинику.

Отмечается, что ранее на данном участке дороги не было замечено появления лосей и других лесных жителей. Специальные знаки, предупреждающие о возможной встрече с дикими животными, отсутствуют.