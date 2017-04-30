Самый дорогой перелет на первые майские праздники совершили двое российских туристов из Москвы в Дубай, пишет Комсомолка. Они приобрели билеты бизнес-класса за 975 592 рубля, хотя в среднем перелет в ОАЭ обходится российским путешественникам в 140 тысяч рублей.
По словам представителей туристического авиапоисковика Aviasales, наиболее популярными на майские праздники среди пассажиров бизнес-класса оказались перелеты по родной стране. Кроме того, состоятельные россияне отправились в США, Китай, Таиланд, Италию, Испанию, Францию, ОАЭ, Индонезию и на Мальдивы.