Самый дорогой билет на праздничный уикенд обошелся туристам почти в миллион рублей

Двое россиян приобрели авиабилеты в Дубай за 975 тысяч рублей

Мир

Самый дорогой перелет на первые майские праздники совершили двое российских туристов из Москвы в Дубай, пишет Комсомолка . Они приобрели билеты бизнес-класса за 975 592 рубля, хотя в среднем перелет в ОАЭ обходится российским путешественникам в 140 тысяч рублей.

По словам представителей туристического авиапоисковика Aviasales, наиболее популярными на майские праздники среди пассажиров бизнес-класса оказались перелеты по родной стране. Кроме того, состоятельные россияне отправились в США, Китай, Таиланд, Италию, Испанию, Францию, ОАЭ, Индонезию и на Мальдивы.