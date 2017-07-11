Россияне перестали экономить на еде благодаря подсобному хозяйству

Если год назад на продуктах питания были вынуждены экономить более половины опрошенных, то сейчас их число составляет 35%

Мир

Институт социологии РАН провел исследование, согласно результатам которого россияне продолжают испытывать на себе влияние экономического кризиса, однако смогли адаптироваться к сложившимся условиям, пишет МИР 24.

В частности, граждане России стали меньше экономить на одежде и еде. Если год назад на продуктах питания были вынуждены экономить более половины опрошенных, то сейчас этот показатель снизился до 35%.

При этом возросло число людей, которые самостоятельно выращивают на приусадебных участках фрукты и овощи (32%). Кроме того, 27% опрошенных находятся в поисках подработок, а 24% опрошенных уже работают по совместительству.