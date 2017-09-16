Россиян ждет самая холодная зима за последние 100 лет

К таким выводам пришли европейские ученые-климатологи

Мир

Ученые-климатологи сообщают, что жителей Европы ждет одна из самых суровых зим за последние 100 лет, сообщает интернет-газета «Кривое зеркало».

Холод ощутят не только жители европейских стран, но и россияне – северный ветер будет бушевать на территории нашей страны несколько зимних месяцев.

Причиной резкого и затяжного похолодания ученые считают действие ледяных арктических масс воздуха, скопившихся над Европой из-за повышения температуры воды Тихого океана.

Климатологи уверены, что в ближайшие несколько лет россиянам и европейцам не стоит ждать теплых и слякотных зим. Людям советуют покупать теплую одежду и по возможности утеплять свои жилища.