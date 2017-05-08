http://7info.ru/news/world/rospotrebnadzor_preduprezhdaet_rossijan_ob_opasnosti_zarazhenija_encefalitom_cherez_koze_moloko/
Роспотребнадзор предупреждает россиян об опасности заражения энцефалитом через козье молоко
Мир 117
Роспотребнадзор предупреждает россиян об опасности употребления сырого козьего молока в регионах, эндемичных клещевому энцефалиту, сообщают
РИА Новости.
Роспотребнадзор предупреждает россиян об опасности заражения энцефалитом через козье молоко
Мир 117
Перед употреблением сырое молоко коз лучше прокипятить
Роспотребнадзор предупреждает россиян об опасности употребления сырого козьего молока в регионах, эндемичных клещевому энцефалиту, сообщают
В ведомстве пояснили, что при укусе козы клещом, являющимся переносчиком опасного вируса, энцефалит может попасть в молоко животного, а затем – и в организм человека.
Чтобы избежать заражения энцефалитом через козье молоко, следует употреблять его в прокипяченном виде.