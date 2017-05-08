Роспотребнадзор предупреждает россиян об опасности заражения энцефалитом через козье молоко

Перед употреблением сырое молоко коз лучше прокипятить

Мир

Роспотребнадзор предупреждает россиян об опасности употребления сырого козьего молока в регионах, эндемичных клещевому энцефалиту, сообщают РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что при укусе козы клещом, являющимся переносчиком опасного вируса, энцефалит может попасть в молоко животного, а затем – и в организм человека.

Чтобы избежать заражения энцефалитом через козье молоко, следует употреблять его в прокипяченном виде.