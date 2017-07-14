«Роскачество» объявило войну «молочному шоколаду»

Специалисты выявили, что четвертая часть шоколадок с российских прилавков – подделка

Мир

Специалисты «Роскачества» объявили войну поддельному молочному шоколаду, сообщает РИА «ФАН».

По их данным, четвертая часть производимого в России лакомства по своему составу вовсе не является молочным шоколадом. После экспертиз 41-го образца было установлено, что каждый седьмой из них можно назвать разве что шоколадным продуктом.

В связи с неутешительными результатами исследования «Роскачество» направило в Министерство сельского хозяйства предложение о точном определении процентного содержания какао-бобов и молока в продукте под названием «молочный шоколад».